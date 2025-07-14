Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG arasında oynanan karşılaşmada maç sonu büyük bir gerginlik yaşandı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları saha ortasında birbirine girdi, tansiyon bir anda yükseldi.

Karşılaşmayı Chelsea, Cole Palmer'ın attığı iki gol ve Joao Pedro'nun katkısıyla 3-0 kazanarak kupaya uzandı. PSG cephesinde ise Joao Neves, maç sırasında Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LUIS ENRIQUE, PEDRO'YA VURDU

Maçın son düdüğüyle birlikte saha savaş alanına döndü. PSG'den Achraf Hakimi, Chelsea'li Andrey Santos'un üzerine yürüdü. Gerginliği yatıştırmak isteyen Joao Pedro araya girdiği sırada, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Enrique'nin vurması sonucu Pedro yere yığıldı. Olay sonrası oyuncular ve güvenlik görevlileri araya girerek tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Futbolseverlerin büyük şaşkınlıkla izlediği bu olayın ardından FIFA'nın disiplin kurulunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.