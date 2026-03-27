Haberler

NBA'de Knicks'in 7 maçlık galibiyet serisine Hornets son verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Charlotte Hornets, New York Knicks'i 114-103 yenerek rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Maçta Kon Knueppel kariyerinin ilk 'triple-double'ına yaklaşırken, LaMelo Ball ve Brandon Miller da önemli katkılarda bulundu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 114-103 yenen Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı

Orduda kaos! Genelkurmay itiraf etti, Netanyahu hemen harekete geçti
Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi