Çeşme Belediyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu - Haberler

Süper Amatör Lig'den bir üst lig olan BAL Ligi'ne şampiyon olarak çıkarak önemli başarı elde eden Çeşme Belediyespor, 2022-2023 sezonu için Teknik Direktör Hakan Karatepe ile anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve BAL Ligine çıkan Çeşme Belediyespor, 2022-2023 sezonunun startını verdi. Bu çerçevede kulüp, başarılı ve deneyimli çalıştırıcı Hakan Karatepe'yi teknik sorumlu olarak göreve getirdi. Taraflar arasında imzalar atılırken, Hakan Karatepe'nin yardımcılığını ise Ali Öğüt'ün yapacağı belirtildi.

İmza sonrası konuşan Karatepe, "Hedeflenen şampiyonluğu bu sene Çeşme Belediyespor'a getirip arzulanan 3. lige çıkmayı istiyoruz" dedi.

Kaymakçı, "Hedeflediğimiz 3. Lig'e çıkmak istiyoruz"

Çeşme Belediyespor Başkanı Mustafa Kaymakçı ise "Çeşme Belediyespor'da yeni bir oluşum içerisindeyiz. Geçmiş dönemden gelmiş olduğumuz BAL ligi ile hedefimizi bir üst lig olan 3. lige taşımak için var gücümüzle çalışmaya ve inancımızı hep dik tutmaya kararlıyız. Bir çok teknik adamla görüşmeler sağladık. Ben ve yönetim kurulumuz olarak inandığımız enerji aldığımız bizlere bu başarıyı getireceğini düşündüğümüz Hakan Karatepe hocamız ile yollarımızı birleştirdik. Çeşme Belediyespor ailemize bu kıymetli hocamızı dahil ederek hedeflediğimiz 3. ligi emin adımla yolumuzu sürdüreceğiz. Bu anlaşma hem Çeşme Belediyespor'a hem camiamıza hem de teknik adam Hakan Karatepe ve yardımcı hocamız Ali Öğüt'e hayırlı olmasını temenni ederim. Hakkımızda hayırlısı. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor