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Ceren Reyhan Yıldırım'dan Bronz Madalya

Ceren Reyhan Yıldırım'dan Bronz Madalya
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Erzurum TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp disiplini FIS yarışmasında 3. olarak bronz madalya kazandı. Antrenörü Serhat Aktaş ve takım arkadaşlarını gururlandıran Yıldırım, Olimpiyat hedefinde bir adım daha attı.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası arası Alp disiplini FIS yarışmasında ülkemizi temsil eden Erzurum TOHM sporcusu ve Mili kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım 3. olarak bronz madalya kazandı. Kürsüye çıkan başarılı kayakçı, Antrenörü Serhat Aktaş olmak üzere Milli takım antrenörlerini ve takım arkadaşlarını gururlandırdı. Türk Kayak severleri sevindiren milli Yıldırım, Olimpiyat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kayakçısı olan TOHM Sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım'ı başarısından ötürü kutladı. Çakmur, "Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz. İnşallah yolun sonu Olimpiyat olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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