Ceren Reyhan Yıldırım'dan Bronz Madalya

İtalya'da düzenlenen Uluslararası arası Alp disiplini FIS yarışmasında ülkemizi temsil eden Erzurum TOHM sporcusu ve Mili kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım 3. olarak bronz madalya kazandı. Kürsüye çıkan başarılı kayakçı, Antrenörü Serhat Aktaş olmak üzere Milli takım antrenörlerini ve takım arkadaşlarını gururlandırdı. Türk Kayak severleri sevindiren milli Yıldırım, Olimpiyat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, aynı zamanda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kayakçısı olan TOHM Sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım'ı başarısından ötürü kutladı. Çakmur, "Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz. İnşallah yolun sonu Olimpiyat olacak" dedi. - ERZURUM