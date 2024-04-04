Üye Girişi
Haberler

Ceren Reyhan Yıldırım Balkan Şampiyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Türkiye kayak tarihinde Alp disiplininde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonluğuna imza attı.

Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalyayla genel toplamda Balkan şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı.

Milli sporcu Sıla Kara 4 gümüş, Ada Hasırcı ise 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, "Alp Disiplininde böylesine önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım'ı, milli takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca FIS yarışmalarında mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak çok çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Reyhan Yıldırım Milli Takım Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title