Cedi Osman, San Antonio Spurs'e transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2017'den beri Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, üç takımlı takas ile San Antonio Spurs'e transfer oldu. Cleveland Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı takasla gerçekleşen transferin ardından 2026 ikinci tur draft hakkını elde eden Heat, Max Strus'ı Cavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını elde etti. Cedi Osman, Cavaliers kariyerinde 9.7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.