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ÇBK Mersin, Famila Schio'yu Farklı Geçti

ÇBK Mersin, Famila Schio'yu Farklı Geçti
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FIBA Kadınlar Euroleague ikinci etap ikinci haftasında ÇBK Mersin, İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap ikinci haftasında, ÇBK Mersin sahasında İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mladen Lucic (Karadağ)

ÇBK Mersin: Howard 26, Anderson 13, Fauthoux 10, Rupert 20, Samuelson 3, Thornton, Araujo 5, Sinem Ataş 5, Pelin Bilgiç 2, Asena Yalçın 2, Derin Yaya

Famila Schio: Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11, Juahsz 4, Verona 5, Panzera, Bestagno 3, Zanardi

1. Periyot: 23-8 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 47-17 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 65-37 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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