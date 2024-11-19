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ÇBK Mersin, Euroleague'de Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

ÇBK Mersin, Euroleague'de Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor
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FIBA Kadınlar Euroleague 5. haftasında Zabiny Brno ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin, ilk maçı 88-74 kazanmıştı ve rövanşı da alarak Avrupa'daki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Kadınlar Basketbol Ligi'nde zor günler geçiren Mersin, Euroleague B Grubu'nda namağlup lider konumda bulunuyor.

FIBA Kadınlar Euroleague 5. haftasında Çekya'nın Zabiny Brno takımı ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İlk maçı 88-74'lük skorla kazanan Mersin temsilcisi, rövanşı da alarak Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mağlubiyetler alsa da Avrupa'da kayıpsız yoluna devam eden ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda 8 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

FIBA Kadınlar Euroleague'e Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda geçerek galibiyetle başlayan Mersin ekibi, ikinci haftada Zabiny Brno takımını, üçüncü hafta maçında ise Yunan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.

Son olarak Fransız temsilcisi Bourges karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi 80-76 kazanarak, rövanşı da vermeyen ÇBK Mersin, yarınki müsabakada da galibiyet parolasıyla çıkacak. Hazırlıklarını tamamlayarak Çekya'ya giden ÇBK Mersin, Avrupa'da zirvedeki yerini korumak istiyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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