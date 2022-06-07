Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tahir Kıran'ın yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tahir Kıran'ın yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Yeşil-mavili kulüpte başkanlık için iş insanı İbrahim Turgut aday olacak.

Çaykur Rizespor'da 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Tahir Kıran görevi bırakma kararı aldı. Yeşil-mavili kulüpte 12 Haziran'da yapılacak 92'nci Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağı öğrenilen Kıran'ın yerine iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Turgut'un adaylık için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor

İbrahim Turgut Tahir Kıran Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title