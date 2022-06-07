Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday - Haberler

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tahir Kıran'ın yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tahir Kıran'ın yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Yeşil-mavili kulüpte başkanlık için iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Çaykur Rizespor'da 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Tahir Kıran görevi bırakma kararı aldı. Yeşil-mavili kulüpte 12 Haziran'da yapılacak 92'nci Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağı öğrenilen Kıran'ın yerine iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Turgut'un adaylık için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor İbrahim Turgut Tahir Kıran Rizespor Spor Haberler

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