Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Geçen sezon 40 resmi maçta 19 gol atan Sowe, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeye imza attı.

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüp, deneyimli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen deneyimli oyuncu kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kontrollerin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ali Sowe, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 40 resmi maçta görev almış ve takımına 19 gollük katkı sağlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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