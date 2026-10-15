Çaykur Rizespor 4 futbolcusunun sağlık durumunu ve tahmini dönüş sürelerini açıkladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp başkan yardımcısı ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Attila Mocsi, Ahmed Kutucu, Can Bozdoğan ve Khusniddin Alikulov'un sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Türüt, alt baldır kasında ağrı şikayeti bulunan Mocsi'ye yapılan kontroller sonucunda 1. derece baldır kası zorlanması tanısı konulduğunu belirterek, futbolcunun sahalara dönüş süresinin 1-3 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Sağ dizindeki ağrı şikayeti artan Ahmed Kutucu'ya yapılan tetkiklerde ise üç farklı bölgede darbeye bağlı kemik iliği ödemi tespit edildiğini aktaran Türüt, oyuncunun 1-3 hafta içinde sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Türüt, sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti bulunan Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Zamanla gelişen futbolcu ayak bileği kemik iliği ödemi ve 1. derece dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun sahalara tahmini dönüş süresi 2-4 hafta olarak öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ön çapraz bağ, menisküs ve iç yan bağ sakatlıkları nedeniyle 7,5 ay önce ameliyat edilen Alikulov'un durumuna da değinen Türüt, futbolcunun bir süredir takımla antrenmanlara katıldığını ancak atletik performans açısından henüz maç oynayabilecek fiziksel seviyeye ulaşamadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA