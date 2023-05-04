Cansu Bektaş'tan Büyük Başarı: 3 Altın Madalya ve 3 Avrupa Gençler Rekoru

Cansu Bektaş, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak 3 Avrupa gençler rekoru kırdı. Kendisini hırslandıran Azerbaycan bayrağının yakılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya madalyasını hediye ettiğini belirtti.

"Bütün dünya İstiklal Marşı'mızı ezberlesin istiyorum"

" Azerbaycan'ı, arkadaşını ve babaanneni düşün' diyerek başardım"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ /ANKARA, - Cimnastik yaparken tesadüf eseri hocasının zoruyla haltere başlayan Cansu Bektaş, genç yaşına rağmen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekorlar kırarak üç altın madalya kazandı. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ile gençler rekoru kıran Cansu Bektaş, Azerbaycan bayrağının yakılmasının kendisini hırslandırdığını belirterek, "Kendime 'verdiğin sözleri unutma, Azerbaycan'ı düşün, arkadaşını düşün, babaanneni düşün' diyerek hırs yaptım" dedi.

Şampiyonluğunun çevresi tarafından coşkuyla karşılandığını vurgulayan Bektaş, "Ben ilk şampiyon olduğumda babam dışarı çıkmış 'benim kızım dünya şampiyonu oldu' demiş herkese. Çok şaşırmışlar çünkü Giresun'da böyle bir sporcu yoktu. Benim Giresun'da çoğu insan halter yaptığımı biliyordu. Ben hep şampiyon olunca bana 'şaşırmadık, normal, hep yapıyorsun' demeye başladılar. Arkadaşlarım çok mutlu. Lisede beraber olduğum arkadaşlarım 'nasıl oldu, nasıl yaptın diyorlar'. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak hatta olimpiyat rekoru kırmak. Ben şimdi olimpik sıklette değilim 45 kiloda yarışıyorum. Şimdi 49'a çıkacağım inşallah. Burada şampiyon olmayı hedefliyorum. 2028'de de olimpiyat düşünüyorum. Daha yolun başındayım, çok şampiyonluk geçireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.