Beşiktaş, Rashica'yı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Milot Rashica, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere'nin Norwich şehrinden kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Rashica'yı taşıyan uçak gece 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Rashica'yı havalimanında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Kosovalı oyuncu, havalimanına kendisini karşılaşmaya gelen Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektirdi. Rashica, "Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Rashica'nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.