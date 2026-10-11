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Can Öncü, Supersport Estoril'de 4'üncü olup puanını 234'e yükseltti

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Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki Estoril ayağının ikinci yarışında Can Öncü 4'üncü oldu. Puanını 234'e yükselten Öncü, pilotlar klasmanında liderin 130 puan gerisinde 3. sırada yer alırken QJMOTOR takımından Bahattin Sofuoğlu kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağının ikinci yarışında 4'üncülüğü elde etti.

Portekiz'in Estoril kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,1 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Kawasaki takımından Jeremy Alcoba, bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 4. sırayı aldı. QJMOTOR takımında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Puanını 234'e yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Albert Arenas'ın (AS BLU CRU) 130 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

2026 Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı, 17-18 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA
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