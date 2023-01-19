Ali Koç ve Volkan Demirel arasında gizli kapılar ardında görüşme! El sıkıştılar

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Hatayspor, Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'a talip oldu. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deneyimli oyuncu için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü. Başkan Ali Koç'un "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dediği futbolcuyla son olarak Volkan Demirel'in görüşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı ve Atakaş Hataysporun Teknik Direktörü Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek için Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi. Başkandan onayı alan Demirel bir görüşmede Mert Hakan'la görüşecek.

ALİ KOÇ'TAN ONAYI ALDI

Hatay yerel basınında yer alan haberlere göre; Transfer döneminde çalışmalara başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mert Hakan Yandaş transfer için bir görüşme yaptı. Volkan Demirel, deneyimli oyuncuyu Hatay'a getirmek istediğini Ali Koç ile paylaştı. Ali Koç ise, "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dedi. Bu cevabın üzerine Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelere başladı.

SARI KARTLARLA GÜNDEME GELİYOR

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Galatasaray derbisi de hesaba katılınca bu sezon yedek kulübesinde 3 kez sarı kart gördü.

JESUSLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezon Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 12 maçta terleten Mert Hakan, bunların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertlilerin son oynadığı Gaziantep FK maçında ilk 11 başlayıp 68 dakika sahada kalan oyuncu, diz sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında birden fazla maç kaçırmıştı. Deneyimli futbolcunun bu sezon 1 gol ve 1 de asisti bulunuyor.