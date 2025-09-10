Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

İNGİLTERE'DE devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda akşam seansında kadınlar 51 kiloda ringe çıkan Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve Dünya şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, Hindistan'dan Zareen Nikhat ile çeyrek finalde karşılaştı. Maçın 2'inci raundunda ihtar almasına rağmen Çakıroğlu, tecrübesiyle Hindistan'lı Zareen Nikhat'ı 5-0 yenerek bir kez daha yarı finale yükseldi. Dünya şampiyonalarında İstanbul'da 2022'de altın madalya alan Buse Naz, 2019'da ve bu yıl Sırbistan'da gümüş madalya elde etmişti. Milli sporcu yarı finale kalarak dünya şampiyonalarındaki 4'üncü madalyasını garantilemiş oldu. Çakıroğlu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla karşı karşıya gelecek.

'EVE ŞAMPİYON OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, "Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır" ifadelerini kullandı.