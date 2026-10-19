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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi. Bursaspor'un gollerini 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Iheanacho kaydetti.

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 77 Bayramov), Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Zeki Yavru (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Soner Aydoğdu (Dk. 70 Baker), Elitim, Boutrah (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Orfa Yapı Pendikspor : Emir Dadük, Abifade, Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat (Dk. 73 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 73 Susak), Hakan Yeşil, Burak Gültekin (Dk. 63 Yekta Sönmez), Thuram (Dk. 84 Hrelja), Clarke-Harris, Emrah Başsan (Dk. 84 Onuralp Çakıroğlu)

Goller: Dk. 10 Halil Akbunar, Dk. 62 Iheanacho ( Bursaspor )

Sarı kartlar: Dk. 59 Kerem Kalafat, Dk. 65 Taha Kerem İnce, Dk. 80 Soldo (Orfa Yapı Pendikspor ), Dk. 75 Elitim, Dk. 85 Baker ( Bursaspor )

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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