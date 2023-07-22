Bursaspor Kubilay Sönmez'in sözleşmesini feshetti

Bursaspor Kulübü, Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sözleşme gereği bu sezon alacağı 5,5 milyon TL ve serbest kalma ücreti olan 1,5 milyon TL kulübe kazandırılarak karşılıklı anlaşma neticesinde sözleşme sonlandırıldı.

Bursa spor Kulübü, Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bursa spor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2 sezondur formamızı giyen profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez'in menajeri haklarından feragat etmiş, yapılan sözleşmesi gereği bu sezon alacağı 5,5 milyon TL ve serbest kalma ücreti olan 1,5 milyon TL kulübümüze kazandırılarak karşılıklı anlaşma neticesinde sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bu zamanki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." - BURSA