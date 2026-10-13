Bursa Büyükşehir Belediyespor, Manisa'da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni geçen sezon şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon da ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor.

Kadın hentbolunda adından söz ettiren Bursa temsilcisi, geçen sezon Türkiye'de tüm kulvarlarda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sezona iyi başlasa da EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nden elenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, tamamen lige odaklandı.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

Bursa ekibi, yarın deplasmanda oynayacağı Manisa Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

"Her zaman şampiyonluk potasının içinde olacağız"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine sezonu geç açmalarına rağmen takımın birbirine alıştığını söyledi.

Takımın oynadıkça performansını artırarak yoluna devam ettiğini belirten Yüksek, zorlu maçları geride bıraktıklarını dile getirdi.

Yüksek, bu hafta ligin zirvesinde bulunan bir diğer namağlup takımla oynayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sporcularımız, ne kadar iyi olduklarını maç sonuçlarıyla ortaya koyacaktır. Çünkü üstüne koyarak giden, artan bir performans var. Ben oralardan da iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Geçen seneden giden çok oyuncumuz vardı. Bunun için zaman lazımdı. Zaman geçtikçe sporcular birbirine alışmaya başladı. Bu olduğu sürece de zaten performansımıza yansımaya başladı. Biz her zaman şampiyonluk potasının içinde olacağız. Hedefimiz hem Türkiye Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu alabilmek. Yani bu takım onu başarabilecek güçte ve o potansiyele sahip bir takım. Lig uzun. Sakatlık olmasa, dediğim gibi o şampiyonluk potasının içinde her zaman olacağız. Sporcu arkadaşlarıma güveniyorum."

"Güçlü rakiplerimiz var ama sonunda şampiyonluk niye olmasın"

Kaptanlardan Fatma Ay Babur da takımda iyi bir ortam oluştuğunu ve birbirlerine alıştıklarını ifade etti.

İşlerin yolunda gittiğini ve sadece beklemedikleri bir beraberlik aldıklarını belirten Babur, "İlerleyen zamanda önemli iki maçımız var. Manisa'da ve sonrasında Yalıkavak'ta zor maç oynayacağız. Onlar bizim için önemli. Güçlü rakiplerimiz var ama sonunda şampiyonluk niye olmasın diye düşünüyorum. İyi bir takımız, bunun için de elimizden geleni yaptığımızı, yapacağımıza da inanıyorum." dedi.

Takım kaptanlarından Cansu Akalın da ligde iyi gittiklerini ve sadece "nazar boncuğu" olarak gördükleri bir beraberlik aldıklarını söyledi.

Oturmuş bir takım olduklarını ve her zaman zirveye oynayacaklarını vurgulayan Akalın, "Bu süre zarfında yenileceğiz de kazanacağız da ama play-off önemli. Play-off'ta iyi puan üreten bence şampiyon olacak. Şu an lig çok karışık. Kıran kırana, kimin şampiyon olacağı belli değil. İyi olan kazansın, tabii ki biz de iki kupaya talibiz." diye konuştu.

Kaynak: AA