Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

Hakemler: Alparslan Korkmaz, Bilal Kahraman

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Sevilay İmamoğlu Öcal, Yaren Berfe Eren, Beyzanur Türkyılmaz 5, Yeliz Özel, Cansu Akalın 5, Yağmur Aktay, Alena Ikhneva 5, Büşra Işıkhan, Sibel Gündoğdu 1, Ecem Birben Antalyalı, Eda Nur Çetin 6, Zeynepnur Kendirci, Agni Zygoura 2, Emine Gökdemir 6, Fatma Ay Babur, Joana Fortuna

Armada Praxis Yalıkavakspor: Anca Mihaela, Beyza Gedik 1, Reyhan Kaya, Buket Seven, Gözde Seven, Edanur Burhan, Gülcan Tügel 6, Sofiia Bezrukova 7, Nurceren Göktepe 5, Betül Karaarslan 2, Ceylan Aydemir 2, Tuana Akman, Yağmur Bembeyaz, Hatice Özdemir, Ziva Copi 3, İlke Yıldız

Devre: 16-13

İki dakika cezası alanlar: Yeliz Özel, Sibel Gündoğdu, Eda Nur Çetin, Agni Zygoura, Emine Gökdemir ( Bursa Büyükşehir Belediyespor ), Sofiia Bezrukova (Armada Praxis Yalıkavakspor)

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
