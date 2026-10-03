Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Naisa Nis'e 29-28 yenildi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Naisa Nis'e 29-28 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın ZRK Naisa Nis takımına 29-28 mağlup oldu. Rövanş maçı 10 Ekim Cumartesi İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın ZRK Naisa Nis takımına 29-28 mağlup oldu.
Miroslav Antic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
ZRK Naisa Nis, son dakikalara kadar çekişmeli geçen karşılaşmadan 29-28 galip ayrıldı.
Eşleşmenin rövanş maçı, 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA