Burak Yılmaz Gaziantep FK'nın Yeni Teknik Direktörü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sözleşmeye imza attı.