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Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında ilk maçına yarın Gaziantep FK karşısında çıkacak

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Arca Çorum FK, yarın Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Lige verilen arada teknik direktörlüğe getirilen Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında ilk maçına eski takımı Gaziantep FK karşısında çıkacak.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Lige verilen arada teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında ilk maçına eski takımı Gaziantep FK'ye karşı çıkacak.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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