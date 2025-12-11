Haberler

Anadolu Efes'te Burak Can Yıldızlı en az bir ay sahalardan uzak kalacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyuncusu Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeye ver verildi:

"Sağ el bileğindeki ağrı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçına çıkamayan ve yapılan tetkikler neticesinde bileğinde kırık tespit edilen Burak Can Yıldızlı, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak."

