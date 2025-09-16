Haberler

Bucaspor 1928, Ligde Son Sırada ve Galibiyet Arayışında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 haftada sadece 1 puan toplayarak son sıraya demir atan Bucaspor 1928, son 3 maçında gol atamada ve 12 golle en fazla gol yiyen takım oldu. Ankaraspor deplasmanında galibiyet hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, son 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Sezonun ilk sınavında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı müsabakalarda Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'a (D) 2-0, Muğlaspor'a ise 5-0 yenilerek dibe demir attı. Bucaspor kalesinde gördüğü 12 golle en çok gol yiyen takım konumuna geldi. Sezon öncesi kupada İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 kaybederek kupadan elenen İzmir temsilcisi, ligde bu hafta Ankaraspor deplasmanında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Buca temsilcisi, oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Başkent ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasının sevgilisi zannedip öldüresiye darp etmişti! Arabanın kapısı silah sayıldı

Aldatıldığını zannedip öldüresiye dövmüştü! İddianamede çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.