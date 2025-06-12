Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
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Galatasaray'ın Sparta Prag'a kiraladığı Mathias Ross'un satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya transfer ettiği Ross'u, 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Çek kulübüne kiralamıştı. 24 yaşındaki stoper, Çekya'daki kulübünde sadece 23 dakika süre alabildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiraladığı Mathias Ross'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Çek kulübü Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

Galatasaray, 2022-23 sezonu başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya transfer ettiği Mathias Ross'u sezon başında 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralamıştı. Sarı-kırmızılılarda Çek kulübünün alacağı karar merakla beklenirken açıklama sosyal medyadan geldi. Buna göre Sparta Prag, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross'un kiralık sözleşmesi sona erdi, kulübüne geri dönüyor. Sparta transfer opsiyonunu kullanmadı. Mathias, bize kattıkların için için teşekkür ederiz. Gelecekteki kariyerinde sana bol şans diliyoruz" denildi.

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

SADECE 23 DAKİKA OYNADI

Çekya devinde düzenli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki stoper, 2025 yılında 3 maçta forma giyip sadece 23 dakika süre alabildi. Öte yandan sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
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