Bu kadarı da fazla Enes! Real Sociedad maçında yaptıkları ağızları açık bıraktı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya milli futbolcumuz Enes Ünal frikikten attığı enfes gol ve yaptığı asistle damgasını vurdu.

Getafe ile Real Sociedad, La Liga'nın 5. haftasında Coliseum Alfonso Perez'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada frikikten Enes Ünal ve yine milli futbolcumuzun asistinde 48. dakikada Carles Alena kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü ise 50. dakikada Brais Mendez'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Getafe, La Liga'daki ilk galibiyetini aldı.

ENES ÜNAL ŞOV YAPTI

Enes Ünal ise karşılaşmada yaptkılarıyla maçın adamı oldu. Milli futbolcumuzun özellikle frikikten attığı gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaptığı asist ise takımının La Liga'daki ilk galibiyetini almasında büyük katkı sağladı.