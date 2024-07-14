Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti

EURO 2024'ün finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Berlin'deki mücadeleyle yeni bir rekor daha kırarak tarihe geçti.

ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN GENÇ FUTBOLCUSU OLDU

İngiltere maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde forma giyen en genç futbolcu oldu. 17 yaşındaki Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

PELE'NİN REKORU DA ALDI

Lamine Yamal, futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanın da sahibi oldu. Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye aitti. Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.