Bu bakıştan sonra olanlar oldu! Messi, Inter Miami formasıyla ilk maçında imkansızı başardı

Lionel Messi, Inter Miami forması giydiği ilk maçta 90+4. dakikada attığı frikik golüyle takımını galibiyete taşıdı. Böylece Inter Miami, Leagues Cup organizasyonunun ilk haftasında Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk hafta maçında Inter Miami ile Cruz Azul kozlarını paylaştı. Lionel Messi ilk kez formasını giydiği yeni takımı Inter Miami'ye 90+4. dakikada attığı frikik golüyle galibiyeti getirdi.

MESSI, 90+4'TE ATTI

Karşılaşmada Cruz Azul'un tek golü 65. dakikada Antuna'dan geldi. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi attı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Inter Miami formasıyla ilk maçına çıkan Lionel Messi, 90+4. dakikada enfes bir frikik golüyle takıma galibiyeti getiren isim oldu. Gol sonrası tribünler ve Arjantinli yıldız büyük sevinç yaşadı.