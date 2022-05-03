Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu.
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor