Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu. - Haberler

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Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Burak Mert Can karate kumite -67 kiloda olimpiyat üçüncüsü oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Sporcu, Burak Mert, Olimpiyat, Brezilya, Spor, Haberler

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