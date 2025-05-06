Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Bozüyük'te Futsal Şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Bozüyük'te Futsal Şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Futsal final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu. Ödül töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Futsal final maçında rakibini yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

Bozüyük Spor Salonunda oynanan final karşılaşmayı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir izleyerek öğrencilere destek verdi. Rakibini yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Sporları Küçük Erkekler Futsal şampiyon oldu. Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. Kaymakam Öztürk, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan tanırken, takım ruhu ve rekabet bilinci kazanmalarına da katkı sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.