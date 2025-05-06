Bozüyük'te Futsal Şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Bozüyük'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Futsal final maçında rakibini yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

Bozüyük Spor Salonunda oynanan final karşılaşmayı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir izleyerek öğrencilere destek verdi. Rakibini yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Sporları Küçük Erkekler Futsal şampiyon oldu. Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. Kaymakam Öztürk, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan tanırken, takım ruhu ve rekabet bilinci kazanmalarına da katkı sağladı. - BİLECİK