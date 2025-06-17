Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi

Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Fluminense 0-0 berabere kaldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Fluminense karşı karşıya geldi. New York'daki Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1'ER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı. Alman ekibi Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi, Brezilya temsilcisi Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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