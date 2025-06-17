Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Fluminense karşı karşıya geldi. New York'daki Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1'ER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı. Alman ekibi Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi, Brezilya temsilcisi Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşı karşıya gelecek.