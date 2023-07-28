Bornova FK'dan defansın soluna takviye
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TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bornova Futbol Kulübü, Eskişehirspor'dan 31 yaşındaki sol bek Mehmet Taşçı'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bornova Futbol Kulübü, Eskişehirspor'dan 31 yaşındaki sol bek Mehmet Taşçı'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce MKE Ankaragücü formasıyla 2'nci Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Taşçı, Şanlıurfaspor, Etimesgut Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor, Çorum FK ve Eskişehirspor formaları giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor