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Bornova FK'dan defansın soluna takviye

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TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bornova Futbol Kulübü, Eskişehirspor'dan 31 yaşındaki sol bek Mehmet Taşçı'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bornova Futbol Kulübü, Eskişehirspor'dan 31 yaşındaki sol bek Mehmet Taşçı'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce MKE Ankaragücü formasıyla 2'nci Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Taşçı, Şanlıurfaspor, Etimesgut Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor, Çorum FK ve Eskişehirspor formaları giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Mehmet Taşçı Futbol Spor Haberler

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