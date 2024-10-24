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Bornova 1877, Ercan Kılıç'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Bornova 1877, Ercan Kılıç'ı Teknik Direktör Olarak Atadı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta galibiyetsizlik serisi sonrası Sercan Yıldırım ile yollarını ayıran Bornova 1877, Ercan Kılıç'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Deneyimli teknik adam, genç kadrosuna güvenerek başarı için çalışacaklarını belirtti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçta galibiyete hasret kalınca Sercan Yıldırım'la yollarını ayıran Bornova 1877, teknik direktörlük görevine Ercan Kılıç'ı getirdi. 56 yaşındaki deneyimli teknik adam daha önce Eskişehirspor, Antalyaspor, İstanbul BŞB, Konyaspor, Alanyaspor ve son olarak Çaykur Rizespor'da antrenör olarak görev yaptı. Bornova 1877 ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ekip olarak genç ve dinamik bir kadromuz var. Futbolcularımızın hepsine sonsuz güveniyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin, "Ercan Kılıç hocamız, gerek futbolculuk geçmişi gerekse antrenörlük kariyeriyle kulübümüzün vizyonuna uygun olarak genç oyuncularımızın Türk futboluna kazandırılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sercan Yıldırım Teknik Direktör Futbol Yaşam Spor

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