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Bornova 1877'de Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile Yollar Ayrıldı

Bornova 1877'de Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile Yollar Ayrıldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bornova 1877, sezonun başında elde ettiği başarıyı sürdüremeyince Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçından 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Bornova 1877'de Teknik Direktör Sercan Yıldırım'la yollar ayrıldı. Sezonun ilk 4 haftasında topladığı 10 puanla liderlik koltuğuna oturan ancak son 3 maçta düşüşe geçen İzmir ekibi yaptığı resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sercan Yıldırım'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sercan Yıldırım hocamıza kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sercan Yıldırım 3-sayfa Futbol Spor

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