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Bolvadin'de öğrenciler için 5 kategoride satranç turnuvası düzenlenecek

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Bolvadin'de öğrenciler için 5 kategoride satranç turnuvası düzenlenecek
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin becerilerini artırmak için ilçe geneli satranç turnuvası düzenleyecek. 5 kategorideki turnuvada okul elemeleri 26 Ekim-13 Kasım'da yapılacak, ilçe finalleri 23 Kasım'da başlayacak ve her kategoride ilk üç öğrenciye ödül verilecek.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli satranç turnuvası düzenlenecek.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen turnuva, ilkokul, 5 ve 6'ncı sınıflar, 7 ve 8'inci sınıflar, 9 ve 10'uncu sınıflar ile 11 ve 12'nci sınıflar olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvada, 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında okul elemeleri düzenlenecek. İlçe final müsabakaları ise 23 Kasım'da başlayacak.

Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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