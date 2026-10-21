Bolvadin'de öğrenciler için 5 kategoride satranç turnuvası düzenlenecek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli satranç turnuvası düzenlenecek.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen turnuva, ilkokul, 5 ve 6'ncı sınıflar, 7 ve 8'inci sınıflar, 9 ve 10'uncu sınıflar ile 11 ve 12'nci sınıflar olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvada, 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında okul elemeleri düzenlenecek. İlçe final müsabakaları ise 23 Kasım'da başlayacak.

Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı