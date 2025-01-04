Boluspor Teknik Direktörü Kahraman, Malatyaspor Maçını Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, 3 puan alan oyuncularını kutladı.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kentte iyi ağırlandıklarını belirterek, teşekkür etti.

Çok güzel bir statta ve havada futbol oynadıklarını aktaran Kahraman, "Bizim adımıza çok keyifliydi. Malatyaspor teknik ekibi ile futbolcularına teşekkür ediyorum, centilmence çok iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Zor şartlarda onur mücadelesi veriyorlar, onları takdir etmek gerekiyor. Maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Galibiyetten, 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise karşılaşmanın ilk 12 dakikasında bireysel hatalar nedeniyle 2 gol yediklerini dile getirdi.

Genç ve kırılgan takım olduklarına işaret eden Uçkun, "Bu lige göre çok tecrübesiz bir takımız, biliyoruz. Ama çocuklarla iyi niyetle her türlü olumsuzluğa rağmen mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki buradan en azından iyi oyunla bir puan alalım. Onu da başaramadık." ifadelerini kullandı.