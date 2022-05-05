Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 8 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik direktör Osman Nuri Işılar yönetiminde antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ligde 41 puanla 14. sırada bulunan Bolu ekibi, bir alt lige düşme hattından kurtulmak için Samsunspor karşısında 3 puan almayı hedefliyor.