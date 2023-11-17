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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde karate şampiyonası düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen karate şampiyonasında ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubu sporcuları mücadele etti. Kıbrıscık Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin de katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verildi.