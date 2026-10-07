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Bolu'da Amatör Spor Haftası açılışı yürüyüş ve Anıtpark etkinliğiyle yapıldı

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Bolu'da Amatör Spor Haftası açılışı yürüyüş ve Anıtpark etkinliğiyle yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası, Bolu'da yürüyüş ve Anıtpark'taki açılış programıyla başladı. Etkinliklerle amatör sporun teşvik edilmesi ve spor kültürünün geniş kitlelere yayılması amaçlanıyor.

Bolu'da Amatör Spor Haftası, yapılan yürüyüşle start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında Bolu'da açılış programı gerçekleştirildi. Etkinlik, düzenlenen yürüyüşle başladı. Etkinliğe Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile il protokolü ve spor camiasından temsilciler katıldı.

Yürüyüşün ardından program Anıtpark'ta devam etti. Programda konuşan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Amatör Spor Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Amatör Spor Haftası boyunca kentte çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Etkinliklerle sporun birleştirici gücünün toplumun her kesimine ulaştırılması, amatör sporun teşvik edilmesi ve spor kültürünün daha geniş kitlelere yayılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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