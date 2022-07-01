Bölgesel Amatör Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig

Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon sarı lacivertli formayı giyen defans oyuncusu Osman Can Çötür ve sol bek oyuncusu İbrahim Şahinkaya ile anlaşma sağlandı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, her iki futbolcu ile yapılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu ifade edilirken "Anlaşmalar takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" cümlesi kuruldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Can Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title