Bodrum FK'de Başkan Değişimi: Aşkın Demir Göreve Geldi

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de başkanlık görevine Aşkın Demir atandı. Önceki başkan Fikret Öztürk, onursal başkan olarak kulüpte kalmaya devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Öztürk'ün görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devrettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Sayın Fikret Öztürk, 'Onursal Başkan' ünvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Sayın Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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