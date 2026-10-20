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Bodrum FK bu sezon ilk galibiyet serisini yakaladı, Aboubakar 4 gole ulaştı

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Bodrum FK bu sezon ilk galibiyet serisini yakaladı, Aboubakar 4 gole ulaştı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de Bodrum FK, Sarıyer'i 4-1 ve Bandırmaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyet serisini yakaladı. Ege Bilsel 11 maçta 4 gol atarken, Vincent Aboubakar da son haftalarda gol sayısını 4'e çıkararak teknik ekibe umut verdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Sarıyer'i (D) 4-1, Bandırmaspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Bodrum Futbol Kulübü'nde sol kanat Ege Bilsel ve Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın performansları fark yarattı. 2023 yılından bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 22 yaşındaki Ege, 11 maçta 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Tüm müsabakaları ilk 11'de başlayan Ege, 927 dakika sahada kaldı.

Sezon başında golcüleri Taulant Seferi, Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu satıp hücumda güç kaybeden Bodrum FK'da yıldız transfer Vincent Aboubakar da kendine geldi. Sezonun başlarında uyum sorunu yaşayan 34 yaşındaki golcü son haftalarda ise golleri sıralamaya başladı. Sarıyer deplasmanında 2 gol atan, son Bandırmaspor maçını da boş geçmeyen yıldız futbolcu gol sayısını 4'e çıkardı. Yeşil-beyazlılarda 7 maçta 495 dakika süre alan Aboubakar'ın artan performansı gelecek haftalar adına teknik ekibe büyük umut verdi. Bodrum FK bu hafta Antalyaspor deplasmanında mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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