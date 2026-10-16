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Bodrum FK, Bandırmaspor maçında bu sezon ilk kez seri galibiyet için sahaya çıkacak

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Bodrum FK, Bandırmaspor maçında bu sezon ilk kez seri galibiyet için sahaya çıkacak
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Deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek kötü gidişatına son veren Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Haftaya 11 puanla 13. sırada giren Bodrum FK, evinde kazanıp bu sezon ilk kez seri galibiyet hedefliyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'in hafta içi mesaisinde deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenip kötü gidişatına son veren Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır görev alacak. Haftaya 11 puanla 13'üncü basamakta giren Bodrum Futbol Kulübü, evinde kazanıp bu sezon ilk kez seri galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Bodrum FK, 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Bandırmaspor ise geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puanı hanesine yazdırdı. Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bandırmaspor maçını kazanıp seri yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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