Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Bir dönem yeşil sahalarda fırtına gibi esen Peter Crouch, futbolu bıraktıktan sonra tüm atletik özelliklerini kaybetti.

SON HALİ FUTBOLSEVERLERİ ÜZDÜ

Liverpool ve Tottenham Hotspur'un da aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Peter Crouch, aktif futbol hayatını noktaladığını duyurduktan sonraki değişimiyle futbolseverleri üzdü. Eski futbolcunun dolaşıma giren bir videosu ve son hali viral oldu.

BİR ZAMANLAR FIRTINA GİBİ ESERDİ

Kariyerinde Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Stoke City'nin de aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen eski futbolcu, Premier Lig kariyerinde 108 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maçta şans buldu ve 22 gol attı.

İşte Peter Crouch'un son hali;