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Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

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Yeşil sahalarda bir dönem fırtına gibi esen eski Liverpool forveti Peter Crouch, futbolu bıraktıktan sonra tüm atletik özelliklerini kaybetti. Eski futbolcunun dolaşıma giren bir videosu ve son hali futbolseverleri üzdü.

Bir dönem yeşil sahalarda fırtına gibi esen Peter Crouch, futbolu bıraktıktan sonra tüm atletik özelliklerini kaybetti.

SON HALİ FUTBOLSEVERLERİ ÜZDÜ

Liverpool ve Tottenham Hotspur'un da aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Peter Crouch, aktif futbol hayatını noktaladığını duyurduktan sonraki değişimiyle futbolseverleri üzdü. Eski futbolcunun dolaşıma giren bir videosu ve son hali viral oldu.

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

BİR ZAMANLAR FIRTINA GİBİ ESERDİ

Kariyerinde Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Stoke City'nin de aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen eski futbolcu, Premier Lig kariyerinde 108 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maçta şans buldu ve 22 gol attı.

İşte Peter Crouch'un son hali;

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRedkit Düldül:

Ne kadar ilkel bir ajans kurumusunuz. Bu haber belki taaaaa hz adem zamanında yapılmıştı. siz daha yeni mi buldunuz?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVolkan Çoban:

Bence yapay zekaya yaptırın haberleri.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıJon snow:

Son hali nerde peki bu paylaşım da.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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