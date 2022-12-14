"Bir otobüs dolusu getirteceğim" diyen Berlusconi'den futbolculara skandal hayat kadını vaadi

İtalya Serie A'da mücadele eden Monza'nın sahibi İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin, takım için düzenlenen Noel yemeğinde yaptığı konuşma büyük ses getirdi. Berlusconi'nin yaptığı konuşmada, "Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu hayat kadını getirteceğim." ifadelerini kullanmasına tepki yağdı.

Monza takımı için düzenlenen Noel yemeğinde kulübün sahibi Silvio Berlusconi'nin yaptığı konuşma olay oldu. 2018'den bu yana kulübün sahibi olan İtalya eski başbakanının takıma verdiği vaade tepki yağdı.

BERLUSCONI'DEN SKANDAL SÖZLER

BBC'de yer alan habere göre, Berlusconi, Monza'nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino'dan söz ederken, "Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulundum ve buraya gelen oyunculara 'Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu hayat kadını' dedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

86 yaşındaki Berlusconi konuşmayı yaparken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina da hemen yanında oturuyordu. Berlusconi'nin bu ifadeleri sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Berlusconi'nin sözleri "Utanç verici" olarak yorumlandı.