Binlerce taraftarın önünde neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'ya 90+1 şoku

Binlerce taraftarın önünde neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'ya 90+1 şoku
Güncelleme:
Portekiz Premier Lig'de Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, iç sahadaki ilk lig maçında Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. 86. dakikada öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamayarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti. Bu sonuçla Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, iç sahadaki ilk lig maçında şok bir puan kaybı yaşadı. Rio Ave'yi konuk eden Benfica, 90+1'de yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

90+1 ŞOKU

86'da Heorhiy Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamayarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMA PUAN KAYBETTİ

Benfica ile iç sahadaki ilk maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho da böylece yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşadı. Portekizli çalıştırıcı takımının başında çıktığı ilk maçta AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Ligde 6 maç sonunda 14 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü. 16. basamakta yer alan Rio Ave ise puanını 4'e çıkardı.

Alper Kızıltepe - Spor
