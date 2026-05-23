Bilecikli boksörlerden Türkiye derecesi

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular önemli dereceler elde etti. 46 kiloda Yaprak Altundal Türkiye şampiyonu olurken, üç sporcu daha çeyrek finale yükseldi. Sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya gelerek tebrik edildi.

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Bilecikli sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Şampiyonada 46 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yaprak Altundal büyük gurur yaşatırken, 57 kiloda Cansu Arı, 60 kiloda Hayrünnisa Nur Topal ve 48 kiloda Ceylin Çakır çeyrek finale yükselerek başarılı performans sergiledi. Ziyarette sporcular ve antrenör Serkan Mayda tebrik edilirken, genç boksörlerin elde ettiği derecelerin Bilecik sporuna önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuların disiplinli çalışmalarıyla önemli başarılara ulaştığını belirterek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
