Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı

Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
Jose Mourinho’nun, Casa Pia beraberliği sonrası Rafa Silva dahil 4 oyuncunun performansından memnun kalmayarak kadroda düşünmediği iddia edildi.

  • Jose Mourinho, Benfica'nın şampiyonluk yarışından koptuğunu ve hedefin ikincilik olduğunu açıkladı.
  • Mourinho, Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa Silva'yı artık sahada görmek istemediğini belirtti.
  • Benfica, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldı.

Benfica’nın Casa Pia ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutlarının zora girmesi, Jose Mourinho’nun sert kararlar almasına neden oldu. Deneyimli teknik adamın bazı yıldızların üzerini çizdiği iddia edildi.

“ŞAMPİYONLUK KAÇTI” MESAJI

Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, şampiyonluk yarışından koptuklarını açıkça dile getirerek hedefin ikincilik olduğunu söyledi. Bu açıklama, takım içinde değişimin sinyali olarak yorumlandı.

“BAZI OYUNCULARI OYNATMAK İSTEMİYORUM”

Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek artık onları sahada görmek istemediğini ifade etti. Bu sözler, kadroda ciddi bir revizyonun habercisi oldu.

4 YILDIZIN ADI ORTAYA ÇIKTI

Portekiz basınına göre Mourinho’nun gözden çıkardığı isimler Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa Silva oldu. Bu oyuncuların performans ve saha içi tavırlarından memnun olunmadığı belirtildi.

RAFA SİLVA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan isimlerden Rafa Silva’nın da bu karar kapsamında olması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun durumu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı

ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı! Resmen kabul ettiler
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler

Trump dünyaya ilan etti! İşte İran'ı ateşkese ikna eden ülke
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı