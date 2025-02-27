Beşiktaşlı Erdal Erdem, Bingöl'de Kütüphane Açılışına Katkı Sağladı

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, siyah-beyazlı iş insanlarının da yardımlarıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyünde yer alan ilkokuldaki Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılışına katkıda bulundu.

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Daha önce kanser hastası çocuklara farkındalık oluşturma adına Fransa'da Marsilya maratonuna katılan, sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan, Siirt Kadın Sığınma Evi ile Siirt'teki çocukların kışlık ihtiyaçları için kampanyalar gerçekleştiren Erdem, bu kez Bingöl'de 'Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılışına önayak oldu. Erdal Erdem, siyah-beyazlı iş insanlarının da yardımlarıyla Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyünde yer alan Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılmasına katkı sağladı. - İSTANBUL