Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

Beşiktaşlı Erdal Erdem, Bingöl'de Kütüphane Açılışına Katkı Sağladı

Beşiktaşlı Erdal Erdem, Bingöl'de Kütüphane Açılışına Katkı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusunun öncülüğünde, siyah-beyazlı iş insanlarının destekleriyle Bingöl'de 'Beşiktaş Kütüphanesi' açıldı. Erdal Erdem daha önceki sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti.

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, siyah-beyazlı iş insanlarının da yardımlarıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyünde yer alan ilkokuldaki Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılışına katkıda bulundu.

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Daha önce kanser hastası çocuklara farkındalık oluşturma adına Fransa'da Marsilya maratonuna katılan, sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan, Siirt Kadın Sığınma Evi ile Siirt'teki çocukların kışlık ihtiyaçları için kampanyalar gerçekleştiren Erdem, bu kez Bingöl'de 'Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılışına önayak oldu. Erdal Erdem, siyah-beyazlı iş insanlarının da yardımlarıyla Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyünde yer alan Beşiktaş Kütüphanesi'nin açılmasına katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
img

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
img

Türkiye'nin bütçesinin 3 katı para ortadan kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.